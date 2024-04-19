Соловьева Пелагея Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Пелагея Лаврентиевна

Место рождения

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Нестор Анисимов

Рождение ребёнка
1743

Сын: Соловьев Тимофей Нестерович

Отец ребёнка: Соловьев Нестор Анисимов

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Соловьев Фока Нестерович

Отец ребёнка: Соловьев Нестор Анисимов

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Соловьев Афанасий Нестерович

Отец ребёнка: Соловьев Нестор Анисимов

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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