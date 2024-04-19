Соловьева Пелагея Лаврентиевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Соловьев Тимофей Нестерович
Отец ребёнка: Соловьев Нестор Анисимов
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Соловьев Нестор Анисимов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Соловьев Афанасий Нестерович
Отец ребёнка: Соловьев Нестор Анисимов
Смерть
Неизвестно