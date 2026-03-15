Соловьева Офимья Гавриловна 1693 — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева Офимья Гавриловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1693, Богдашкинская, Яранский уезд, Вятская губерния

умерла После 1762

Супруги
Соловьев Анисим Ильин1700 г.р.
Дети
Соловьев Нестор Анисимов1723 г.р.
Соловьев Григорий Анисимов1726 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдашкинская, Яранский уезд, Вятская губерния

Место жительства
Неизвестно
Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Анисим Ильин

Рождение ребёнка
1723

Сын: Соловьев Нестор Анисимов

Отец ребёнка: Соловьев Анисим Ильин

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1726

Сын: Соловьев Григорий Анисимов

Отец ребёнка: Соловьев Анисим Ильин

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1730

Сын: Соловьев Фома Анисимов

Отец ребёнка: Соловьев Анисим Ильин

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Смерть
После 1762

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