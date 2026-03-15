Соловьева Офимья Гавриловна
женский, родилась 1693, Богдашкинская, Яранский уезд, Вятская губерния
умерла После 1762
Супруги
Соловьев Анисим Ильин1700 г.р.
Дети
Соловьев Нестор Анисимов1723 г.р.
Соловьев Григорий Анисимов1726 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Богдашкинская, Яранский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Соловьев Анисим Ильин
Рождение ребёнка
1726
Сын: Соловьев Григорий Анисимов
Отец ребёнка: Соловьев Анисим Ильин
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Соловьев Анисим Ильин
Смерть
После 1762