Степан Васильевич
мужской, родился 1813, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья (Евдокия) АндрееваНеизвестно г.р.
ОтецВасилий Савельевич1778 г.р.
Супруги
Аксинья Моисеева1815 г.р.
АннаНеизвестно г.р.
Дети
Татьяна Степанова1832 г.р.
Андрей Степанович1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Василий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Моисеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Моисеева
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андрей Степанович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Макрида Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Моисеева
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Жаксы Жалгызтау, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно