Степан Васильевич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья (Евдокия) АндрееваНеизвестно г.р.
Отец
Василий Савельевич1778 г.р.
Супруги
Аксинья Моисеева1815 г.р.
АннаНеизвестно г.р.
Дети
Татьяна Степанова1832 г.р.
Андрей Степанович1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Василий Савельевич

Мать: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Моисеева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Моисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
1838

Сын: Андрей Степанович

Мать ребёнка: Анна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Макрида Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Моисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Место жительства
1851
Жаксы Жалгызтау, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область

Место жительства
1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Смерть
Неизвестно

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