Авдотья (Евдокия) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1805
Муж: Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Савельевич
Смерть
Неизвестно