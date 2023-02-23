Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Родион Платонович
Отец ребёнка: Платон
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андрей Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон
Смерть
Неизвестно