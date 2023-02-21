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Блинов Аввакум Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

16.10.1796 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Блинов Иван

Мать: Блинова Стефанида Титова

Бракосочетание
06.02.1788 ст.

Жена: Блинова Стефанида Евлампиева

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Сретенского прихода дер. Нелюбинской крест. Евлампия Лупиных дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Смерть
16.10.1796 ст.
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