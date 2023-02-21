Блинов Аввакум Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти16.10.1796 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Блинов Иван
Мать: Блинова Стефанида Титова
Бракосочетание
06.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Сретенского прихода дер. Нелюбинской крест. Евлампия Лупиных дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Смерть
16.10.1796 ст.