Блинова (Лупина) Стефанида Евлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Лупина) Стефанида Евлампиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

08.02.1814 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1788 ст.

Муж: Блинов Аввакум Иванович

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Сретенского прихода дер. Нелюбинской крест. Евлампия Лупиных дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Смерть
08.02.1814 ст.
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