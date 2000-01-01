Блинова (Лупина) Стефанида Евлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти08.02.1814 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Сретенского прихода дер. Нелюбинской крест. Евлампия Лупиных дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Смерть
08.02.1814 ст.