Рубцов Терентий Павлович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Рубцов Павел
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Рубцова Лукерья Терентьевна
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Рубцова Харитина Терентьевна
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Рубцов Ерофей Терентьевич
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Рубцова Василиса Терентьевна
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рубцов Венекдит Терентьевич
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рубцов Анофрий Терентьевич
Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Ульяна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1838