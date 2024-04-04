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Рубцов Терентий Павлович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Рубцов Павел

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Рубцова Лукерья Терентьевна

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Рубцова Харитина Терентьевна

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Рубцов Ерофей Терентьевич

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Рубцова Василиса Терентьевна

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рубцов Наум Терентьевич

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рубцов Венекдит Терентьевич

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Рубцов Анофрий Терентьевич

Мать ребёнка: Рубцова Авдотья Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Ульяна Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Авдотья Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1838
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