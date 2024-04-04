Рубцова (Чумова) Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Чумова) Авдотья Федоровна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Рубцова Лукерья Терентьевна

Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Рубцова Харитина Терентьевна

Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Рубцов Ерофей Терентьевич

Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Рубцова Василиса Терентьевна

Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рубцов Наум Терентьевич

Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рубцов Венекдит Терентьевич

Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Рубцов Анофрий Терентьевич

Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Терентий Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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