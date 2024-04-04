Рубцова (Чумова) Авдотья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Рубцова Лукерья Терентьевна
Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Рубцова Харитина Терентьевна
Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Рубцов Ерофей Терентьевич
Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Рубцова Василиса Терентьевна
Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рубцов Венекдит Терентьевич
Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рубцов Анофрий Терентьевич
Отец ребёнка: Рубцов Терентий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно