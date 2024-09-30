Саволайнен Андрей Абрамович
Место рождения
Дата рождения25.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1931
Сын: Саволайнен Ойва Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Пумалайнен) Ханна Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1933
Сын: Саволайнен Вальтер Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Пумалайнен) Ханна Ивановна
Смерть
Неизвестно