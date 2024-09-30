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Саволайнен Андрей Абрамович

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1906

Отец: Саволайнен Абрам Андреевич

Мать: Саволайнен (Саволайнен) Анна Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саволайнен (Пумалайнен) Ханна Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1931

Сын: Саволайнен Ойва Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Пумалайнен) Ханна Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1933

Сын: Саволайнен Вальтер Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Пумалайнен) Ханна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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