Саволайнен (Саволайнен) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1899
Рождение ребёнка
02.01.1900
Сын: Саволайнен Тойво Абрамович
Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1901
Дочь: (Саволайнен) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1904
Сын: Саволайнен Иван Абрамович
Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Саволайнен Андрей Абрамович
Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: (Саволайнен) Анна-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1915
Сын: Саволайнен Адам Абрамович
Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1918
Сын: Саволайнен Адам Абрамович
Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич
Смерть
Неизвестно