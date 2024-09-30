Саволайнен (Саволайнен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Саволайнен) Анна Ивановна

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.02.1899

Муж: Саволайнен Абрам Андреевич

Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Саволайнен Тойво Абрамович

Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: (Саволайнен) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.06.1904

Сын: Саволайнен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Саволайнен Андрей Абрамович

Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: (Саволайнен) Анна-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Саволайнен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Саволайнен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Саволайнен Абрам Андреевич

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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