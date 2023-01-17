Чернявская (Михайленко) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Михайленко) Валентина Васильевна

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Место рождения

Таромское, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

01.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Таромское, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
С 1938
Таромское, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Между 1954 и 1963

Муж: Чернявский Олег Фёдорович

Рождение ребёнка
31.08.1963

Сын: Чернявский Владимир Олегович

Отец ребёнка: Чернявский Олег Фёдорович

Рождение ребёнка
29.04.1967

Сын: Чернявский Виталий Олегович

Отец ребёнка: Чернявский Олег Фёдорович

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