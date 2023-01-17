Чернявская (Михайленко) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938
Бракосочетание
Между 1954 и 1963
Рождение ребёнка
31.08.1963
Сын: Чернявский Владимир Олегович
Отец ребёнка: Чернявский Олег Фёдорович
Рождение ребёнка
29.04.1967
Сын: Чернявский Виталий Олегович
Отец ребёнка: Чернявский Олег Фёдорович