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Чернявский Владимир Олегович

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Место рождения

Сорочино

Дата рождения

31.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963

Отец: Чернявский Олег Фёдорович

Мать: Чернявская Валентина Васильевна

Место жительства
С 1963
Бракосочетание
Между 1982 и 1987

Жена: Чернявская Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1987

Дочь: Коломоец Вита Владимировна

Мать ребёнка: Чернявская Лариса Михайловна

Место жительства
С 1987
Рождение ребёнка
08.05.1991

Дочь: Чернявская Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Чернявская Лариса Михайловна

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