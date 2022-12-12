Чернявский Владимир Олегович
Место рождения
Дата рождения31.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963
Место жительства
С 1963
Бракосочетание
Между 1982 и 1987
Рождение ребёнка
07.01.1987
Дочь: Коломоец Вита Владимировна
Мать ребёнка: Чернявская Лариса Михайловна
Место жительства
С 1987
Рождение ребёнка
08.05.1991
Дочь: Чернявская Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Чернявская Лариса Михайловна