Тимофеев Фёдор Тимофеев
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Памфилова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Памфилова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
ст. унтер-офицер 6-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно