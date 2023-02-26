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Тимофеев Фёдор Тимофеев

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тимофеев Тимофей Савватов

Мать: Тимофеева Дария Феофилактова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1907

Жена: Тимофеева Мария (Памфилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Памфилова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Памфилова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
ст. унтер-офицер 6-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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