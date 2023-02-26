(Чучелова) Афанасия (Фиона) Миронова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.10.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1820
Отец: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1843
Сын: Карп (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Емельянов
Смерть
Неизвестно