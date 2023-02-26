(Чучелова) Афанасия (Фиона) Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чучелова) Афанасия (Фиона) Миронова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.10.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1820

Отец: Чучелов Мирон Фролов

Мать: Чучелова Матрона (Федосова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1843

Сын: Карп (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Емельянов

Смерть
Неизвестно
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