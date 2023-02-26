Чучелова Мелания (Макариева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1805
Дочь: Ксения Миронова
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1807
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно