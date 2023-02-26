Чучелова Мелания (Макариева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучелова Мелания (Макариева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Чучелов Ермолай Миронов

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1805

Дочь: Ксения Миронова

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1807

Сын: Чучелов Иоанн Миронов

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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