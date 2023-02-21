Криворот Нестерович Тамара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворот Нестерович Тамара Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954

Отец: Нестерович Игнат Фодеевич Тадеуш

Мать: Нестерович Архипец Александра Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1974

Дочь: Дубовик Овчук Криворот Наталья Петровна

Отец ребёнка: Криворот Пётр Никодимович

Рождение ребёнка
08.04.1976

Сын: Криворот Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.09.1982

Сын: Криворот Алексей Петрович

Отец ребёнка: Криворот Пётр Никодимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворот Пётр Никодимович

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