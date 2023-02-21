Криворот Нестерович Тамара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Рождение ребёнка
21.05.1974
Дочь: Дубовик Овчук Криворот Наталья Петровна
Отец ребёнка: Криворот Пётр Никодимович
Рождение ребёнка
08.04.1976
Сын: Криворот Владимир Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.09.1982
Сын: Криворот Алексей Петрович
Отец ребёнка: Криворот Пётр Никодимович
Бракосочетание
Неизвестно