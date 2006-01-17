Дубовик Овчук Криворот Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Овчук Криворот Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1974

Отец: Криворот Пётр Никодимович

Мать: Криворот Нестерович Тамара Игнатьевна

Бракосочетание
20.02.1993

Муж: Овчук Виктор Иосифович

Рождение ребёнка
09.06.1996

Сын: Овчук Владимир Викторович

Отец ребёнка: Овчук Виктор Иосифович

Бракосочетание
02.05.2015

Муж: Дубовик Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
30.05.2016

Сын: Дубовик Ярослав Андреевич

Отец ребёнка: Дубовик Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчук Виктор Иосифович

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