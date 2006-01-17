Дубовик Овчук Криворот Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1974
Бракосочетание
20.02.1993
Рождение ребёнка
09.06.1996
Сын: Овчук Владимир Викторович
Отец ребёнка: Овчук Виктор Иосифович
Бракосочетание
02.05.2015
Рождение ребёнка
30.05.2016
Сын: Дубовик Ярослав Андреевич
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно