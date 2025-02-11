Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 22.08.1851, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Мать
(Arend Ahrend) Aganetha1795 г.р.
Отец
Krause Peter C U1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Krause Peter C U

Мать: (Arend Ahrend) Aganetha

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
1832
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
22.08.1851
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

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