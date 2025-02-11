Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
женский, родилась 1813, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 22.08.1851, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Мать(Arend Ahrend) Aganetha1795 г.р.
ОтецKrause Peter C U1790 г.р.
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Рождение
1813
Отец: Krause Peter C U
Мать: (Arend Ahrend) Aganetha
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
1832
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
22.08.1851
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд