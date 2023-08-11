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Газев Козьма Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр Нестеров

Мать: Матрона Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Фёдорова

Рождение ребёнка
25.09.1898

Сын: Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: София Фёдорова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Газеев Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: София Фёдорова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Газеев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: София Фёдорова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Газеев Максим Кузьмич

Мать ребёнка: София Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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