Газев Козьма Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр Нестеров
Мать: Матрона Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Фёдорова
Рождение ребёнка
25.09.1898
Сын: Пётр Кузьмич
Мать ребёнка: София Фёдорова
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: София Фёдорова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Газеев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: София Фёдорова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: София Фёдорова
Смерть
Неизвестно