София Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Газев Козьма Петров
Рождение ребёнка
25.09.1898
Сын: Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Газев Козьма Петров
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Газев Козьма Петров
Рождение ребёнка
1907
Сын: Газеев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Газев Козьма Петров
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Газев Козьма Петров
Смерть
Неизвестно