София Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газев Козьма Петров

Рождение ребёнка
25.09.1898

Сын: Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Газев Козьма Петров

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Газеев Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Газев Козьма Петров

Рождение ребёнка
1907

Сын: Газеев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Газев Козьма Петров

Рождение ребёнка
1912

Сын: Газеев Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Газев Козьма Петров

Смерть
Неизвестно

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