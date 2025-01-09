Куликова (Ильина) Акилина Осиповна
женский, родилась Около 1822, Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1850
ОтецИльин Осип СеменовичДо 1811 г.р.
Супруги
Куликов Василий ПетровичОколо 1815 г.р.
Дети
Куликов Михаил Васильевич16.09.1850 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Ильин Осип Семенович
Мать: не указана
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
22.01.1839 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.09.1850 ст.
Сын: Куликов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Петрович
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1850