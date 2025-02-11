Громова (Порфирьева) Ульяна 05.12.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Громова (Порфирьева) Ульяна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.12.1920

умерла 23.07.2000

Отец
Порфирьев ПорфирийНеизвестно г.р.
Дети
Максакова (Порфирьева) София Александровна12.07.1947 г.р.
Шашков Александр1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1920

Отец: Порфирьев Порфирий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1947

Дочь: Максакова (Порфирьева) София Александровна

Отец ребёнка: Порфирьева Александр

Рождение ребёнка
1955

Сын: Шашков Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.