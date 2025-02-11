Громова (Порфирьева) Ульяна
женский, родилась 05.12.1920
умерла 23.07.2000
ОтецПорфирьев ПорфирийНеизвестно г.р.
Дети
Максакова (Порфирьева) София Александровна12.07.1947 г.р.
Шашков Александр1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1920
Отец: Порфирьев Порфирий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1947
Дочь: Максакова (Порфирьева) София Александровна
Отец ребёнка: Порфирьева Александр
Рождение ребёнка
1955
Сын: Шашков Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2000