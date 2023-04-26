Максакова (Порфирьева) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Порфирьева) София Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1947

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947

Отец: Порфирьева Александр

Мать: Громова (Порфирьева) Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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