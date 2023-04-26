Максакова (Порфирьева) София Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1947
Дата смерти1995
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947
Отец: Порфирьева Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995