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(Мустаева) Хамидя

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мустаев Асхат Гилязович

Мать: Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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