Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1903

Дата смерти

?.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Асхат Гилязович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Мустаева) Хамидя

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Рождение ребёнка
17.05.1929

Сын: Мустаев Шамиль Асгатович

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Рождение ребёнка
?.03.1936

Сын: Мустаев Наиль Асхатович

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Смерть
?.12.1996

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