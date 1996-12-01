Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1903
Дата смерти?.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Мустаева) Хамидя
Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович
Рождение ребёнка
17.05.1929
Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович
Рождение ребёнка
?.03.1936
Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович
Смерть
?.12.1996