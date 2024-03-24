Тупикова Прасковья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикова Прасковья Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупиков Игнатий Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Тупиков Ефим Игнатьев

Отец ребёнка: Тупиков Игнатий Матвеев

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: (Тупикова) Агафья Игнатьева

Отец ребёнка: Тупиков Игнатий Матвеев

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: (Тупикова) Евфимия Игнатьева

Отец ребёнка: Тупиков Игнатий Матвеев

ф.570 оп.559а д.1507 л.165 ЦАНО
Рождение ребёнка
25.03.1865 ст.

Сын: Тупиков Родион Игнатьев

Отец ребёнка: Тупиков Игнатий Матвеев

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.3д.201 л.255 об-256 ЦАНО
Смерть
Неизвестно

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