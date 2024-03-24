Тупиков Игнатий Матвеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1833
Отец: Тупиков Матвей Васильев
Мать: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: (Тупикова) Агафья Игнатьева
Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: (Тупикова) Евфимия Игнатьева
Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова
ф.570 оп.559а д.1507 л.165 ЦАНО
Рождение ребёнка
25.03.1865 ст.
Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова
ф.570 оп.3д.201 л.255 об-256 ЦАНО
Смерть
Неизвестно