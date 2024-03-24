Тупиков Игнатий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупиков Игнатий Матвеев

Тупиков Игнатий Матвеев

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: Тупиков Матвей Васильев

Мать: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупикова Прасковья Родионова

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Тупиков Ефим Игнатьев

Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: (Тупикова) Агафья Игнатьева

Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: (Тупикова) Евфимия Игнатьева

Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова

ф.570 оп.559а д.1507 л.165 ЦАНО
Рождение ребёнка
25.03.1865 ст.

Сын: Тупиков Родион Игнатьев

Мать ребёнка: Тупикова Прасковья Родионова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.3д.201 л.255 об-256 ЦАНО
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.