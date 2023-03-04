Рудин Матвей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Рудин Максим Борисович
Мать: Рудина Ирина
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Рудина Дарья
Рождение ребёнка
1713
Рождение ребёнка
1715
Рождение ребёнка
1716
Сын: Рудин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1717
Рождение ребёнка
1726
Рождение ребёнка
1731
Сын: Рудин Егор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудина Дарья
Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748