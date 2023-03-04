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Рудин Матвей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Рудин Максим Борисович

Мать: Рудина Ирина

Рождение ребёнка
1704

Сын: Рудин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Рудина Дарья

Рождение ребёнка
1713

Сын: Рудин Денис Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Рудин Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Рудин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Рудин Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Рудин Радион Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Рудин Егор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудина Дарья

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748
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