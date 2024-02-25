Свинин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинин -

Мать ребёнка: Свинина Альбина

Рождение ребёнка
30.07.1963

Сын: Свинин Владимир

Мать ребёнка: Свинина Альбина

Рождение ребёнка
04.09.1969

Дочь: Патяко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Свинина Альбина

Рождение ребёнка
25.08.1972

Дочь: Евдовская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Свинина Альбина

Смерть
Неизвестно

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