Свинина Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинин -
Отец ребёнка: Свинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1963
Сын: Свинин Владимир
Отец ребёнка: Свинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1969
Дочь: Патяко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Свинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.08.1972
Дочь: Евдовская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Свинин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно