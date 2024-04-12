Жданова (Елисеева) Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Елисеева) Анна Осипова

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Место рождения

Межевая, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Межевая, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Муж: Жданов Павел Иванов

Рождение ребёнка
18.12.1805

Сын: Жданов Петр Павлов

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Жданов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1807

Сын: Жданов Василий Павлов

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1809

Сын: Жданов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1810

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1812

Сын: Жданов Стефан Павлов

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1814

Сын: Жданов Андроник Павлов

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1818

Дочь: Агафия Павлова

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1822

Дочь: Минодора Павлова

Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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