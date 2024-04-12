Жданова (Елисеева) Анна Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Муж: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
18.12.1805
Сын: Жданов Петр Павлов
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
21.03.1807
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1809
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
18.04.1810
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
25.03.1812
Сын: Жданов Стефан Павлов
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
06.10.1814
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
17.02.1818
Дочь: Агафия Павлова
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Рождение ребёнка
12.09.1822
Дочь: Минодора Павлова
Отец ребёнка: Жданов Павел Иванов
Смерть
Неизвестно