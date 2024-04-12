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Жданов Петр Павлов

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

18.12.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1805

Отец: Жданов Павел Иванов

Мать: Жданова Анна Осипова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.09.1826

Жена: Жданова Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
06.11.1828

Дочь: Епистимия Петрова

Мать ребёнка: Жданова Стефанида Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1831

Сын: Жданов Ипполит Петров

Мать ребёнка: Жданова Стефанида Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1833

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Жданова Стефанида Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1844

Жена: Жданова (ивачева) Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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