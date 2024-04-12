Жданов Петр Павлов
Место рождения
Дата рождения18.12.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1805
Отец: Жданов Павел Иванов
Мать: Жданова Анна Осипова
Бракосочетание
28.09.1826
Рождение ребёнка
06.11.1828
Дочь: Епистимия Петрова
Мать ребёнка: Жданова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
29.01.1831
Мать ребёнка: Жданова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
17.04.1833
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Жданова Стефанида Иванова
Бракосочетание
28.01.1844
Смерть
Неизвестно