Жданова (Жданова) Стефанида Иванова
Место рождения
Дата рождения12.11.1805
Дата смертиДо ?.01.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1805
Бракосочетание
28.09.1826
Муж: Жданов Петр Павлов
Рождение ребёнка
06.11.1828
Дочь: Епистимия Петрова
Отец ребёнка: Жданов Петр Павлов
Рождение ребёнка
29.01.1831
Отец ребёнка: Жданов Петр Павлов
Рождение ребёнка
17.04.1833
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Жданов Петр Павлов
Смерть
До ?.01.1844