Жданова (Жданова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Жданова) Стефанида Иванова

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.11.1805

Дата смерти

До ?.01.1844

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.09.1826

Муж: Жданов Петр Павлов

Рождение ребёнка
06.11.1828

Дочь: Епистимия Петрова

Отец ребёнка: Жданов Петр Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1831

Сын: Жданов Ипполит Петров

Отец ребёнка: Жданов Петр Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1833

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Жданов Петр Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До ?.01.1844
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