Жданов Андроник Павлов
Место рождения
Дата рождения06.10.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1814
Отец: Жданов Павел Иванов
Мать: Жданова Анна Осипова
Бракосочетание
27.01.1833
Рождение ребёнка
24.04.1834
Дочь: Ирина Андроникова
Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова
Рождение ребёнка
08.11.1836
Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова
Рождение ребёнка
23.06.1838
Сын: Жданов Дионисий Андроников
Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова
Рождение ребёнка
28.08.1839
Дочь: Марфа Андроникова
Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова
Рождение ребёнка
20.11.1840
Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова
Смерть
Неизвестно