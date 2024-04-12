Жданов Андроник Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Андроник Павлов

Жданов Андроник Павлов

avatar

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

06.10.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1814

Отец: Жданов Павел Иванов

Мать: Жданова Анна Осипова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1833

Жена: Жданова Христина Александрова

Рождение ребёнка
24.04.1834

Дочь: Ирина Андроникова

Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1836

Сын: Жданов Михаил Андроников

Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1838

Сын: Жданов Дионисий Андроников

Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1839

Дочь: Марфа Андроникова

Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1840

Сын: Жданов Максим Андроников

Мать ребёнка: Жданова Христина Александрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close