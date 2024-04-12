Жданова (Козулина) Христина Александрова
Место рождения
Дата рождения11.03.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1808
Отец: Козулин Александр Терентьев
Бракосочетание
27.01.1833
Рождение ребёнка
24.04.1834
Дочь: Ирина Андроникова
Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов
Рождение ребёнка
08.11.1836
Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов
Рождение ребёнка
23.06.1838
Сын: Жданов Дионисий Андроников
Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов
Рождение ребёнка
28.08.1839
Дочь: Марфа Андроникова
Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов
Рождение ребёнка
20.11.1840
Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов
Смерть
Неизвестно