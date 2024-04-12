Жданова (Козулина) Христина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданова (Козулина) Христина Александрова

Жданова (Козулина) Христина Александрова

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.03.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1808

Отец: Козулин Александр Терентьев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1833

Муж: Жданов Андроник Павлов

Рождение ребёнка
24.04.1834

Дочь: Ирина Андроникова

Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1836

Сын: Жданов Михаил Андроников

Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1838

Сын: Жданов Дионисий Андроников

Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1839

Дочь: Марфа Андроникова

Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1840

Сын: Жданов Максим Андроников

Отец ребёнка: Жданов Андроник Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close