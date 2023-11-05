Станкеев Евгений Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1999
Сын: Станкеев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Станкеева Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
23.02.2010
Сын: Станкеев Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Станкеева Татьяна Анатольевна
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно