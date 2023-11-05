Станкеев Евгений Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкеев Евгений Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1999

Сын: Станкеев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Станкеева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
23.02.2010

Сын: Станкеев Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Станкеева Татьяна Анатольевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станкеева Татьяна Анатольевна

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