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Станкеев Александр Евгеньевич
Станкеев Александр Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1999
Пол
Мужской
Отец
Станкеев Евгений Егорович
1979 г.р.
Мать
Станкеева (Смирнова) Татьяна Анатольевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1999
Отец:
Станкеев Евгений Егорович
Мать:
Станкеева Татьяна Анатольевна
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