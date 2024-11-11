Спиридонов Пётр Никифорович
мужской, родился 1840 ст.
умер Неизвестно
ОтецСпиридонов Никифор Иванович27.10.1815 ст. г.р.
МатьСпиридонова Анна Николаевна1817 ст. г.р.
Супруги
Спиридонова (Злобина) Евдокия Михайловна1846 ст. г.р.
Спиридонова Мария РазумниковаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Бракосочетание
08.11.1865 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.01.1871 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно