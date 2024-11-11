Спиридонов Пётр Никифорович 1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Спиридонов Пётр Никифорович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 1840 ст.

умер Неизвестно

Отец
Спиридонов Никифор Иванович27.10.1815 ст. г.р.
Мать
Спиридонова Анна Николаевна1817 ст. г.р.
Супруги
Спиридонова (Злобина) Евдокия Михайловна1846 ст. г.р.
Спиридонова Мария РазумниковаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Спиридонов Никифор Иванович

Мать: Спиридонова Анна Николаевна

Бракосочетание
08.11.1865 ст.

Жена: Спиридонова (Злобина) Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Первый брак у обоих. Поручители по жениху: отец его родной, Московский 2-й гильдии купец Никифор Иванов Спиридонов; зять его, Звенигородский купеческий внук Иван Семенов Новиков, По невесте: мать её родная, Богородская мещанка вдова Параскева Гаврилова Злобина, торгующий по свидетельству 2-го рода крестьянин Андрей Петров Петров. https://yandex.ru/archive/catalog/3cb1f74f-beea-4c76-98fe-06ad15538b57/125?snippet=%D0%9F%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B5+%3A+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%2C+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+2+-+%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%3B+%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%2C+%5C007%5B%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%5C007%5D+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%5C007%5B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C007%5D+%3B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5...&text=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+*+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Бракосочетание
27.01.1871 ст.

Жена: Спиридонова Мария Разумникова

Москва, город федерального значения Москва

У П.Н. Спиридонова это второй брак Дорогомиловская Ямская слобода Поручители по жениху: мать его родная звенигородская купчиха вдова Анна Николаева Спиридонова и Звенигородский купеческий сын Иван Семёнов Новиков, По невесте: отец её родной Московскій цеховой Разумник Ионов и Московский мещанин Иван Филиппов Воронин https://yandex.ru/archive/catalog/7d3d2161-9251-4b93-b51f-c6728bde82c9/404

Смерть
Неизвестно

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