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Поляков Сергей Львович

Место рождения

Моршанка, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1907

Дата смерти

Около 1979

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1907

Отец: Поляков Лев Дмитриевич

Мать: Полякова Евгения Александровна

Моршанка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1979
Тверь, город Тверь, Тверская область

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