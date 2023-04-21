Поляков Сергей Львович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1907
Дата смертиОколо 1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1979
Тверь, город Тверь, Тверская область