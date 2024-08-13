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Наместников Евдоким Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

23.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Наместников Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наместникова Евдокия Панферовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смагина (Наместникова) Анисия Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буцкая (Наместникова) Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1877
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
является временно обязанным крестьянином господ Антоновых. ГАТО. Фонд 1049, Опись 3, Дело 5170. Стр. 12
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Наместников Степан (Стефан) Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Наместников Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Наместников Матвей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Наместников Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Наместников Федор (Феодор) Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
23.01.1906
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
От горловой чахотки в возрасте 52 лет. Источник: ГАТО, Фонд 1049, опись 3, дело 6918

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