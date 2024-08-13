Наместников Евдоким Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти23.01.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Наместников Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смагина (Наместникова) Анисия Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буцкая (Наместникова) Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1877
является временно обязанным крестьянином господ Антоновых. ГАТО. Фонд 1049, Опись 3, Дело 5170. Стр. 12
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Наместников Степан (Стефан) Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Наместников Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Наместников Матвей Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Наместников Иван Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Наместников Федор (Феодор) Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.01.1906
От горловой чахотки в возрасте 52 лет. Источник: ГАТО, Фонд 1049, опись 3, дело 6918