Малков Савелий Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 16 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 16 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Малкова Парасковья Савельевна
Мать ребёнка: Малкова (Зотеева) Пелагея Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна
Мать ребёнка: Малкова (Зотеева) Пелагея Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Смерть
До 1782