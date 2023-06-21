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Малков Савелий Лукич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Малков Лукоян (Лука) Алексеевич

Мать: Малкова Марфа (Мавра) Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 16 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова (Зотеева) Пелагея Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 16 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Малкова Парасковья Савельевна

Мать ребёнка: Малкова (Зотеева) Пелагея Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна

Мать ребёнка: Малкова (Зотеева) Пелагея Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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