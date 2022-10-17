Костюченко (Стеценко) Иумания Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1909
Рождение ребёнка
03.10.1910
Дочь: (Костюченко) Татьяна Антониева
Отец ребёнка: Костюченко Антоний Евфимиев
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: (Костюченко) Мария Антониева
Отец ребёнка: Костюченко Антоний Евфимиев
Смерть
Неизвестно