Костюченко (Стеценко) Иумания Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко (Стеценко) Иумания Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1909

Муж: Костюченко Антоний Евфимиев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Дочь: (Костюченко) Татьяна Антониева

Отец ребёнка: Костюченко Антоний Евфимиев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: (Костюченко) Мария Антониева

Отец ребёнка: Костюченко Антоний Евфимиев

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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