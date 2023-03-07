Костюченко Антоний Евфимиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Антоний Евфимиев

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Костюченко Евфимий Павлов

Мать: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
08.11.1909

Жена: Костюченко Иумания Димитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Дочь: Татьяна Антониева

Мать ребёнка: Костюченко Иумания Димитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Мария Антониева

Мать ребёнка: Костюченко Иумания Димитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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