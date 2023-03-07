Костюченко Антоний Евфимиев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Костюченко Евфимий Павлов
Мать: Лукия Иоаникеева
Бракосочетание
08.11.1909
Рождение ребёнка
03.10.1910
Дочь: Татьяна Антониева
Мать ребёнка: Костюченко Иумания Димитриева
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Мария Антониева
Мать ребёнка: Костюченко Иумания Димитриева
Смерть
Неизвестно