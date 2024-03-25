Манько Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манько Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Столбоушкина Арина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манько Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Манько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манько Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Манько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манько Николай Васильевич

Отец ребёнка: Манько Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манько Василий

Смерть
Неизвестно

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