Манько Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манько Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Манько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Манько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манько Николай Васильевич
Отец ребёнка: Манько Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манько Василий
Смерть
Неизвестно