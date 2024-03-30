Фитилева Евгения Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фитилева Евгения Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1985

Дочь: Захарова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Фитилев Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
11.08.1985

Дочь: Захарова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фитилев Евгений Владимирович

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