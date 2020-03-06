Фитилев Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФитилев Евгений Владимирович

Фитилев Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1961

Дата смерти

06.03.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: Фитилев Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1985

Дочь: Захарова Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Фитилева Евгения Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фитилева Евгения Анатольевна

Смерть
06.03.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close