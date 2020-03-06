Фитилев Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1961
Дата смерти06.03.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Отец: Фитилев Владимир
Рождение ребёнка
11.08.1985
Дочь: Захарова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Фитилева Евгения Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фитилева Евгения Анатольевна
Смерть
06.03.2020