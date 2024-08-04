Кузнецова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1911
Дата смерти29.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Кузнецов Николай Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кузнецова Писная Александра Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1939
Сын: Кузнецов Виктор Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович
Смерть
29.01.1991