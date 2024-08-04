Кузнецова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1911

Дата смерти

29.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Кузнецов Николай Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кузнецова Писная Александра Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1939

Сын: Кузнецов Виктор Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Иванович

Смерть
29.01.1991

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