Кузнецов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Семен Иванович

Кузнецов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Кузнецов Николай Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кузнецова Писная Александра Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1939

Сын: Кузнецов Виктор Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.