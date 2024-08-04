Кузнецов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Кузнецов Николай Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кузнецова Писная Александра Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1939
Сын: Кузнецов Виктор Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна