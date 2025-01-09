Архипова Феодосья Прохоровна
женский, родилась Около 1818
умерла После 1858
Супруги
Архипов Федор КондратьевичОколо 1815 г.р.
Дети
Архипова (Архипова) Пелагея ФедоровнаОколо ?.06.1833 ст. г.р.
Архипова (Архипова) Анна ФедоровнаОколо 1834 г.р.Показать еще 6
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Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.06.1833 ст.
Дочь: Архипова (Архипова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Архипова (Архипова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.12.1836 ст.
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.03.1839 ст.
Сын: Архипов Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.09.1843 ст.
Дочь: Архипова (Архипова) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Архипова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.
Дочь: Архипова (Архипова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич
Смерть
После 1858