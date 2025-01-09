Архипова Феодосья Прохоровна Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Архипова Феодосья Прохоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1818

умерла После 1858

Супруги
Архипов Федор КондратьевичОколо 1815 г.р.
Дети
Архипова (Архипова) Пелагея ФедоровнаОколо ?.06.1833 ст. г.р.
Архипова (Архипова) Анна ФедоровнаОколо 1834 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около ?.06.1833 ст.

Дочь: Архипова (Архипова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Архипова (Архипова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Архипов Семен Федорович

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.12.1836 ст.

Сын: Архипов Федор Федорович

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
24.03.1839 ст.

Сын: Архипов Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
08.09.1843 ст.

Дочь: Архипова (Архипова) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Архипова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.

Дочь: Архипова (Архипова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Архипов Федор Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.